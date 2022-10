Ducati prezentuje stworzony do dalekich podróży model Multistrada V4 Rally

Aby sprostać stawianym przed nim celom, Ducati Multistrada V4 Rally znacząco różni się od dotychczas znanej wersji tego modelu. Jedną z największych (dosłownie) nowości jest 30-litrowy aluminiowy zbiornik paliwa, który ma zapewnić spor zasięg. Był on wyzwaniem nie tylko dla inżynierów, ale też dla projektantów, którzy musieli zaprojektować większy bak w ten sposób, aby pasował do stylu Multistrady i nie różnił się znacząco wyglądem od tego, co już znamy.