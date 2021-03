Używany motocykl 125 cm3 za dwie pensje. Nie musi być nudno

Motocykle z silnikami 125 cm3 to w Polsce hit ostatnich lat. Na rynku nowych maszyn jest w czym wybierać, ale modele od bardziej uznanych producentów potrafią sporo kosztować. Do tego na rynku wtórnym jest dużo więcej różnych jednośladów. Oto kilka popularnych i ciekawych propozycji za ok. 8000 tys. zł.

Wśród nowych pojazdów "125-tki" to prawdziwy hit. W 2020 r. stanowiły ponad połowę rejestracji nowych motocykli. Jednak nie ma co ukrywać, że znaczącą część tego wyniku stanowiły modele tanich marek oferujących maszyny rodem z Chin. Oczywiście wśród nich znajduje się wiele ciekawych i wartych uwagi modeli, a przede wszystkim jest bardzo szeroki wybór rodzajów jednośladów – od skuterów, przez nakedy i sportowe maszyny po scramblery i cruisery. Gdy spojrzymy na bardziej znane marki (głównie japońskie), to pojawiają się dwa problemy – dużo mniejszy wybór i ceny.

Choć oczywiście zdarzają się najprostsze propozycje jak Honda CB125F za 12 400 zł, to już nowy model CB125R oznacza wydatek 20 tys. zł. Kawasaki Ninja 125 jest o 100 zł tańsze, a świetna Yamaha MT-125 to już wydatek 21 900 zł. Takie przykłady można mnożyć. Popularność "125-tek" w Polsce odbiła się też na rynku wtórnym, gdzie jest spory wybór i często modele z takimi silnikami stanowią spory procent ofert. Prezentujemy ciekawe jednoślady 125 cm3 z drugiej ręki, które można kupić za dwie średnie pensje netto, czyli ok. 8000 zł.

Materiały prasowe Honda CBR125R Źródło: Materiały prasowe , Fot: Honda

Honda CBR125R

Już nazwa tego motocykla mówi wszystko. Honda CBR125R to najmniejszy przedstawiciel kultowej linii modeli CBR, a zarazem sposób na to, aby mieć agresywnie i sportowo wyglądającą maszynę, którą można jeździć na kategorię B. Choć w pierwszej generacji wąskie koła zdradzały, że mamy do czynienia ze „125-tką”, to już druga (2011-2016) zdecydowanie wygląda jak dużo poważniejszy motocykl. Maksymalna moc silnika Hondy CBR125R to 13,6 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 10,4 Nm. Zaletą tego modelu jest nie tylko wygląd, ale też popularność na rynku wtórnym i ceny. Jest w czym wybierać i w zależności od rocznika i stanu maszyny ceny w większości przypadków wahają się od 5 do 10 tys. zł. Zatem bez problemu można się zmieścić w założonym budżecie i to z egzemplarzem drugiej generacji.

Wikimedia Commons Yamaha YBR125 Źródło: Wikimedia Commons

Yamaha YBR125

Prosty naked o klasycznym wyglądzie z okrągłą lampą i zegarami? Proszę bardzo. Yamaha YBR125 to jeden z najbardziej typowych przedstawicieli gatunku. Najczęściej na rynku wtórnym znaleźć można kilkunastoletnie egzemplarze, a ich cena to 5-6 tys. zł. Jednak nawet młodsze motocykle będą tylko nieco droższe. Ten motocykl niczego nie udaje, ale też nie wygląda ubogo. Raczej wtapia się w tłum i jest sposobem na tani i sprawdzony jednoślad. Warto pamiętać o sporej zmianie, jaka miała miejsce w 2008 r. – od tego rocznika gaźnik został zastąpiony wtryskiem.

Suzuki Marauder 125

Szukając bardziej klasycznych linii warto zainteresować się Suzuki Marauderem. Na rynku wtórnym jest sporo cruiserów z silnikami 125 cm3, jednak w zdecydowanej większości są to mniejsze i słabsze wersje linii modelowych, które często rozciągają się do pojemności 1000 cm3, a nawet więcej. Ma to swoje odzwierciedlenie w konstrukcji, ale też w cenie takich maszyn. Nawet starsze egzemplarze trzymają wartość i przed zakupem należy przygotować kilkanaście tysięcy zł. Marauder jest inny. To model, który od podstaw został stworzony z myślą o małym silniku i niskiej cenie. Może nie ma on widlastego dwucylindrowego silnika, tylko prostą jednocylindrową jednostkę, ale cena tego modelu to 6-8 tys. zł, co zdecydowanie zachęca.

Choć warto tu wspomnieć, że akurat w przypadku Suzuki model Intruder 125 (VL125) też jest tańszy od podobnych motocykli innych marek. Tu już dostaniemy silnik V2 i wygląd klasycznego amerykańskiego cruisera, a najtańsze egzemplarze można kupić za 8-10 tys. zł.

Wikimedia Commons Honda XL125V Varadero Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Rwh86

Honda XL125V Varadero

Na granicy założonego budżetu 8 tys. zł jest też ciekawy model turystyczny, czyli Honda Varadero w wydaniu 125. 15 KM (czyli maksimum dla prawa jazdy kategorii B) i 10 Nm może nie sprawdzi się podczas wyprawy przez Europę, ale już krótsze wycieczki jak najbardziej wchodzą w grę. Mniejsze Varadero ma dwucylindrowy widlasty silnik, wygląd poważnego turystyka z szerokimi oponami i jeden z największych baków w motocyklach z silnikami 125 cm3 – 17,5 l. Zatem mimo jednostki umożliwiającej jazdę z uprawnieniami kategorii B, jest to niezła alternatywa dla dużych maszyn.

Wikimedia Commons Kawasaki Eliminator 125 Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Museo8bits

Kawasaki BN Eliminator 125

Kolejnym ciekawym jednocylindrowym cruiserem jest najmniejsze Kawasaki Eliminator, znane pod oznaczeniem BN. Motocykl ten prezentuje się naprawdę rasowo i na pierwszy rzut oka można nie zauważyć, że ma się do czynienia ze „125-tką”. Dopiero silnik zdradza ten fakt. Jednak masywna stylistyka i spory chromowany element na baku, w którym zamontowano wlew paliwa oraz kontrolki, pozwalają poczuć się jak na dużo większej maszynie. Z drugiej strony prostota konstrukcji (głównie silnika) i mniej kultowy status niż niektórych konkurentów oznacza, że motocykl ten można kupić za 6-8 tys. zł.

Suzuki Burgman 125

Nowe maksiskutery z silnikami 125 cm3 to spory wydatek niebezpiecznie zbliżający się nawet do 20 tys. zł. Jednak jednoślady tego typu szybko tracą na wartości i już nawet kilkuletnie Suzuki Burgman 125 można kupić poniżej 10 tys. zł, a kilkunastoletnie egzemplarze to wydatek 5-7 tys. zł. Skuter ten to klasyka gatunku, a linia Burgman to marka sama w sobie. Są to wygodne maszyny ze sporymi schowkami. Dlatego szukając jednośladu do miasta warto rozważyć zakup właśnie używanego maksiskutera – będzie on praktyczniejszy nie tylko od motocykla, ale też od nowego skutera o mniejszych gabarytach.

Yamaha Virago XV125

Szukając cruisera w założonym budżecie 8000 zł można spróbować kupić też model dwucylindrowy. Tutaj opcją jest Yamaha Virago XV125, z jednostką napędową, która początkowo generowała 10 KM, a od 1998 r. 11,3 KM. Co prawda będą to wiekowe motocykle, ale w przedziale 7-10 tys. zł jest w czym wybierać. Jednak, co dla wielu najważniejsze, wyglądają one jak klasyczne duże cruisery z wygodnymi kanapami i dużą ilością chromu.