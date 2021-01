Sprzedaż motocykli 125 cm3 wzrasta. Czy świadomość użytkowników również?

Polacy pokochali motocykle o małej pojemności, które stanowią ponad połowę całkowitej sprzedaży nowych jednośladów nad Wisłą. Trudno się temu dziwić – by jeździć taką maszyną, wystarczy prawo jazdy na samochód (kat. B). Jazda jednośladem to jednak zupełnie co innego. Na szczęście wielu kierowców jest tego świadomych.

Mimo pandemii, w 2020 roku Polacy kupili o 15,4 proc więcej małych motocykli niż przed rokiem, a udział segmentu do 125 cm3 w rynku, wzrósł do imponujących 52,4 proc. Oznacza to, że wybieramy głównie jednoślady, którymi większość kierowców może jeździć bez większych ograniczeń. Pytanie czy umiejętności i świadomość użytkowników nadążają za popularnością takich maszyn?

Kontrowersyjna ustawa czy ułatwienie dla kierowców?

Gdy 24 sierpnia 2014 roku weszły w życie przepisy pozwalające posiadaczom kat. B. prowadzić jednoślady o pojemności do 125 cm3, wielu doświadczonych motocyklistów nie kryło oburzenia, stwierdzając – słusznie zresztą – że technika jazdy na dwóch i czterech kołach to dwa odległe światy. Ustawa mimo ograniczeń – (konieczność posiadania uprawnień od co najmniej 3 lat oraz maksymalna moc motocykla ustalona na 15 KM) – budziła wiele kontrowersji.

Od jej wdrożenia minęło już ponad 5 lat. Na fali nowych przepisów, zainteresowanie tego typu jednośladami zauważalnie wzrosło. Marki takie jak Romet czy Junak specjalizujące się w motocyklach o pojemności do 125 cm3 wspięły się na szczyty sprzedaży w Polsce i w znacznym stopniu spopularyzowały ten segment nad Wisłą.

W przypadku maszyn nowych, stanowi on aż 52,4 proc. udziału w rynku, a w używanych – 27,9 proc. Użytkownicy takich jednośladów stanowią więc znaczącą grupę na polskich drogach. Wielu z nich, korzystając z nowych przepisów, posiada wyłącznie prawo jazdy kat. B i stosunkowo niewielkie doświadczenie w jeździe jednośladem.

Co jednak ciekawe, nie przekłada się to zauważalnie na statystyki wypadków z udziałem takich maszyn. Według danych za lata 2019-2020 użytkownicy 125-tek brali udział w 23,3 proc. wszystkich wypadków motocyklowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że takie jednoślady stanowią około 28 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce, okaże się, że wypadają one w statystykach wypadków korzystniej, niż większe maszyny, przeznaczone dla specjalnie przeszkolonych posiadaczy praw jazdy kat. A.

Duże zainteresowanie szkoleniami

Powyższe dane to mocny kontrargument dla przeciwników regulacji wprowadzonych w 2014 roku, ale też dowód na to, że użytkownicy 125-tek wcale nie są tak nieświadomi i niebezpieczni, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze dlatego, że 3-lata posiadania prawa jazdy kat. B pozwala większości oswoić się z zasadami i specyfiką ruchu drogowego. Po drugie, nie brakuje osób chętnych do rozwijania umiejętności jazdy na jednośladzie.

„W ubiegłym sezonie zauważyliśmy wzrost zainteresowania i pojawiły się osoby , które chciałyby poćwiczyć przed zakupem. Można wnioskować, że niektórzy przed podjęciem decyzji o kupnie jednośladu, chcą wpierw spróbować, jak się jeździ i trochę się podszkolić.” – mówi nam Izabela Dymkowska z OSK AS w Gdańsku.

Słowa instruktorów stanowią potwierdzenie statystyk sprzedaży. Większe zainteresowanie takimi maszynami przekłada się na liczbę chętnych do nauki jazdy jednośladem. Wśród nich zdarzają się ludzie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z pojemnością 125 cm3, ale obawiają się, czy sobie poradzą.

"Z naszych obserwacji wynika, że w okresie pandemii przybyło użytkowników takich maszyn, a co za tym idzie, osób chętnych do nauki umiejętności jazdy na dwóch kołach. Wielu z tych kierowców, nigdy wcześniej nie jeździło motocyklem" – powiedział nam Tomasz Kulik z warszawskiej szkoły jazdy Kulikowisko.”

Warto rozwijać umiejętności i pasję

Rosnąca popularność dodatkowych szkoleń cieszy, tym bardziej, że nawet wieloletni użytkownicy 125-tek nie zawsze przejawiają odpowiednie wiedzę i przyzwyczajenia. Potwierdza to instruktor kat. A,B,C,CE,D, Marcin Cierniak z poznańskiej Szkoły Jazdy SzybkiBill Motorsports: „Prowadzimy kursy na prawo jazdy kat. A - gdzie najbardziej zainteresowane tym kursem są osoby w wieku 20, 21 lub 24 lata, zauważyliśmy że w dużej mierze osoby te przyjeżdżały do nas na kurs prawa jazdy na swoich 125-tkach. Były to osoby najczęściej już z prawem jazdy kat. B. Kiedy pytaliśmy ich o doświadczenie oraz wiedzę motocyklową lub też wiedzę stricte z przepisów ruchu drogowego albo bezpiecznego sposobu poruszania się na drogach lub wiedzę z techniki bezpiecznej jazdy, najczęściej osoby te posiadały częściową wiedzę i nie zawsze prawidłową.”

Ustawa wprowadzona w 2014 roku zauważalnie przyczyniła się do popularyzacji jednośladów w naszym kraju i co ważne, wbrew wcześniejszym obawom, nie sprawiła, że na drogach zrobiło się bardziej niebezpiecznie. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto wspomnieć - 125-tki sprawiają, że wiele osób „łapie bakcyla” i pragnie rozwijać swoje motocyklowe doświadczenie. Ci, którym to się spodoba, zazwyczaj kończą na właściwym kursie kat. A pozwalającym jeździć mocniejszymi i większymi maszynami. „Mało który kursant po kursie na kat. A wyrażał chęć kupna 125-tki.” – dodaje instruktor Marcin Cierniak.