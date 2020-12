Romet Ogar – historia i wszystkie wersje kultowego polskiego motoroweru

Romet Ogar to polski motorower z lat 80. Bez wątpienia jest to jeden z bardziej kultowych modeli z czasów PRL-u, który rozbudził motoryzacyjne fascynacje wielu młodych Polaków. Jego prosta konstrukcja i charakterystyczny wygląd przyczyniły się popularności Ogara.

Romet Ogar w swojej oryginalnej wersji produkowany był w dwóch odmianach. Był to mocniejszy i większy model od popularnego Komara, Pegaza czy Kadeta. Wyglądał jak mały motocykl i miał dwuosobowe siedzisko. Co ciekawe, Romet Ogar powracał do sprzedaży dwukrotnie i aktualnie nadal jest oferowany jako najtańszy model tej marki.

Romet Ogar 200

Pierwsza wersja motoroweru Romet Ogar miała oznaczenie 200. Jego produkcja w bydgoskich zakładach rozpoczęła się w 1983 r., a zakończyła w 1990 r. Za popularnością tego modelu stał duży popyt na dwuosobowe motorowery (czyli jednoślady z silnikami o pojemności do 50 cm3). To właśnie ta cecha stała głównie za sukcesem Ogara, który był bardziej praktyczny od np. Komara.

Jednak w momencie jego powstawania Romet nie dysponował własnym silnikiem o mocy i konstrukcji odpowiedniej dla takiego motoroweru. Dlatego skierowano się do Czechosłowacji, skąd zaczęto kupować silniki Jawa typ 223 o pojemności 49,9 cm3. Ta jednostka napędowa miała jeden poziomo pracujący cylinder i do niej dostosowano ramę Ogara. Była to sprawdzoną konstrukcja, która powstawała od 1969 r. Znana ona była z innego bardzo popularnego w Bloku Wschodnim modelu, czyli Jawy 50.

Zgodnie z umową pomiędzy Rometem a Jawą czechosłowacki zakład dostarczał do Polski 40 tys. silników Jawa 223 rocznie, co w praktyce określało też wielkość produkcji Rometa Ogara. Jednak jednostki napędowe trafiające do nas miały jedną znaczącą różnicę. Polskie przepisy określały (i dalej to robią) dla motorowerów maksymalną prędkość 45 km/h. Zatem wymagało to zmniejszenia mocy w Ogarze z oryginalnych 3,5 KM do 2 KM osiąganych przy 4500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy spadł z 4 Nm do 3,5 Nm.

Romet Ogar 200 mierzył ok. 1800 mm długości, 650 mm szerokości i 1000 mm wysokości. "Na sucho" jego masa wynosiła 60 kg, a zbiornik paliwa mieścił 9 l, co zapewniało mu spory zasięg. Napęd przekazywany był za pomocą 3-stopniowej skrzyni biegów.

Co ciekawe, planowano stworzenie ulepszonej wersji Rometa Ogara 200, która otrzymała oznaczenie 201. Była ona wyposażona między innymi w olejowe amortyzatory z tyłu, ale w końcu nie trafiła do produkcji.

Wikimedia Commons Romet Ogar 200 i Romet Ogar 205 Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Polak PL

Romet Ogar 205

W 1986 r. za to pojawił się Romet Ogar 205, który różnił się od modelu 200 przede wszystkim silnikiem. Była to polska jednostka napędowa 023 Dezamet o pojemności 49,8 cm3. Największą różnicą było to, że jej cylinder nie leżał poziomo, tylko pod kątem. To wymagało zmiany w kształcie ramy. Dodatkowo pod siedziskiem umieszczono skrzynkę na narzędzia, a w której było miejsce na zapasową świecę zapłonową i żarówki.

Silnik w Romecie Ogarze 205 był nieco słabszy od czechosłowackiej konstrukcji i jego maksymalna moc wynosiła 1,7 KM przy 4800 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 2,85 Nm przy 2800 obr./min. Zużywał on jednak mniej paliwa, dzięki czemu zasięg wynosił już ponad 300 km. Cała konstrukcja zmodernizowanego motoroweru była też o 2 kg lżejsza. Wielkość silnika i wymiary nadwozia pozostały bez zmian. Romet Ogar 205 produkowany był do 1993 r.

Warto wspomnieć, że w latach 1988-1994 powstawał też mocniejszy i nowocześniejszy Romet Chart. Jego silnik 027 Dezamet o pojemności 49,8 cm3 generował moc 2,8 KM.

Wikimedia Commons Romet Ogar 900 Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Magej

Romet Ogar 900 – powrót po raz pierwszy

Nazwa kultowego motoroweru z okresu PRL-u powróciła w 2007 r. i Romet Ogar 900 sprzedawany był do 2011 r. Jednak w XXI w. pod polską marką nie są już oferowane rodzime konstrukcje, a chińskie modele ze zmienionym logo. I tak też jest w tym przypadku, gdyż Ogar 900 to w rzeczywistości Router A-500, ale montowany w Podgrodziu w Polsce. Już sam wygląd typowy dla azjatyckiego motoroweru z tego okresu pokazuje, że nie miał on nic wspólnego z pierwowzorem (poza wymiarami, które były bardzo zbliżone).

Za napęd Rometa Ogara 900 odpowiadał silnik o pojemności 49,5 cm3 o maksymalnej mocy 3,7 KM osiąganej przy 7500 obr./min. Motorower ten z płynami ważył ok. 95 kg. Co ciekawe odmiana nazwana R-Racing Ogara 600 wbrew temu, co sugerowałaby nazwa, była nieco słabsza

Materiały prasowe Romet Ogar 202 FI Źródło: Materiały prasowe , Fot: Romet

Romet Ogar 202 FI – współczesny model

Aktualnie w ofercie Rometa znajduje się model Ogar 202 FI i jest to kolejny powrót tej słynnej nazwy. Jest to najtańszy model w całej ofercie Rometa i kosztuje on 4299 zł. Motorower ten wygląda klasycznie, dzięki czemu nazwa Ogar jest w jego przypadku bardziej uzasadniona niż we wcześniejszym modelu oznaczonym liczbą 900.

Romet Ogar 202 FI napędzany jest silnikiem o pojemności 48 cm3, którego maksymalna moc wynosi 2 KM, a maksymalny moment obrotowy 2 Nm. Motorower ten ma 1860 mm długości, 755 mm szerokości i 1010 mm wysokości. Waży on 85 kg.

Jakie uprawnienia potrzebne są do jazdy motorowerem?

Niezależnie czy mowa o oryginalnych modelach, czy którejś z późniejszych interpretacji, Romet Ogar to motorower, a to oznacza silnik o pojemności do 50 cm3, moc nieprzekraczającą 4 kW (5,4 KM) i prędkość maksymalną ograniczoną do 45 km/h. Do prowadzenia motorowerów uprawnia prawo jazdy kategorii AM, które można uzyskać już po ukończeniu 14 lat. Co więcej, uprawnienia kategorii AM dostaje się też z każdą inną kategorią (zatem np. od razu po uzyskaniu prawa jazdy kategorii B można też jeździć motorowerami). Jest jeszcze jeden szczególny przypadek. Dawniej do jazdy jednośladami z silnikami do 50 cm3 wystarczyło mieć ukończone 18 lat i pozostałością po tym jest przepis, że osoby, który stały się pełnoletnie przed 19 stycznia 2013 r., mogą jeździć motorowerami bez żadnego prawa jazdy.