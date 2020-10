Najtańsze motorowery w Polsce. Przegląd modeli

Motorower to tańsza alternatywa dla motocykla. Jest też łatwiej dostępna od jednośladów o pojemności do 125 cm3, gdyż podlega pod inne przepisy. Na rynku nie brakuje tego typu pojazdów, a w odróżnieniu od skuterów wiele z nich swoim wyglądem przypomina większe motocykle.

Wraz z umożliwieniem jazdy na motocyklach z silnikami o pojemności do 125 cm3 osobom, które od przynajmniej 3 lat posiadają prawo jazdy kategorii B, popularność tych pojazdów wzrosła. Jednak są też mniejsze jednoślady, względem których wymagania sią jeszcze mniejsze. To motorowery, czyli modele z silnikami o pojemności do 50 cm3, mocy do 4 kW (niecałe 5,5 KM) i prędkości maksymalnej ograniczonej do 45 km/h.

Motorowerami można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii AM, które można uzyskać już w wieku 14 lat. Jest to więc najwcześniejsza możliwość uzyskania uprawnia i jazdy własnym pojazdem. Co więcej, uprawnienia kategorii AM dostaje się "gratis" wraz z każdą inną kategorią. To oznacza, że nie ma tu wymogu 3 lat doświadczenia, a więc np. posiadacze kategorii B mogą od razu po otrzymaniu prawa jazdy zamiast za kierownicę samochodu wsiąść na motorower. To nie wszystko. Osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 r., zachowały uprawnienia wynikające z obowiązujących wcześniej zasad, czyli nie potrzebują żadnego prawa jazdy do jazdy motorowerami.

Oczywiście motorowery mają też swoje wady. Dla wielu największą jest ograniczenie prędkości maksymalnej do 45 km/h. Ale sporo wynika też z faktu, że motorower wg przepisów nie zalicza się do pojazdów silnikowych. To oznacza, że często obowiązują go inne zasady niż motocykli 125 cm3. Efektów takiego stanu rzeczy jest wiele – np. motorowerem nie można jechać po drodze ekspresowe czy autostradzie, nie można też korzystać z buspasów nawet tam, gdzie jest to dozwolone dla motocykli. Trzeba przy tym pamiętać, że motorowery muszą być zarejestrować i mieć wykupione ubezpieczenie OC.

Mimo to jest to ciekawa opcja dla tych, którzy chcą tanio się przemieszczać na niezbyt długich dystansach. W Polsce oferta motorowerów jest spora i całkiem zróżnicowana. Oto, jakie modele można kupić.

Barton Ranger Classic

Barton

Najtańszym motorowerem w ofercie Bartona jest model Ranger Classic i zgodnie ze swoją nazwą ma wygląd w starym stylu. Napędzany jest silnikiem o mocy 2,9 KM, a jego cena to 4399 zł. Za dodatkowe 50 zł można dokupić kufer centralny poprawiający stronę praktyczną tego jednośladu. W podobnym, ale nieco bardziej współczesnym stylu został zaprojektowany kosztujący 4999 zł Barton Fighter Eco. Model ten ma silnik o mocy 3,5 KM.

Trzecim modelem w gamie jest Barton Sprint o mocy 4 KM, który posiada wygląd typowy dla małych współczesnych motocykli. Kosztuje on 5299 zł w przypadku wersji jednokolorowej lub 5399 zł za odmianę dwubarwną nazwaną RS. Na szczycie gamy znajduje się oferujący 3,7 KM Barton FR, który swoją stylistyką przypomina już poważne nowoczesne nakedy. Za taki styl jednak trzeba zapłacić 6199 zł.

Junak 901

Junak

Junak ma w swojej ofercie sporo motorowerów. Większość z nich nosi podobne nazwy, ale modele te znacząco się różnią wyglądem. Najtańszym z nich jest Junak 901 wyceniony na 5199 zł, natomiast 100 zł więcej trzeba zapłacić za bardziej klasycznie prezentujący się model 902. Oba napędzane są silnikiem o mocy 3,3 KM. Junak 904 to już 3,8 KM i cena 5799 zł.

Jeszcze droższy jest Junak 905 z elementem stylizowanym na kratownicową ramę oraz silnikiem, który również generuje 3,8 KM. Model ten wyceniono na 6499 zł, ale dostępna jest też kosztująca 5999 zł wersja 905 F. Fani stylu cafe racerów mogą wybrać Junaka RAW 50, który wygląda już niemal jak normalny motocykl, a jego cena to 6149 zł. Wyjątkowym motorowerem jest natomiast Junak Furious. Swoim wyglądem może zmylić, gdyż prezentuje się jak pełnoprawny street. Posiada też najmocniejszy silnik w ofercie – 4,1 KM. Jednak równie duże wrażenie robi cena, gdyż Junak Furious kosztuje 9949 zł.

Romet Pony

Romet

Liderem rynku motorowerów (licząc łącznie ze skuterami 50 cm3) jest w Polsce Romet. Marka ta ma 5 modeli motorowerów, w tym jeden elektryczny. Najtańszym z nim jest wyglądający jak modele sprzed lat (i wykorzystujący kultową nazwę) Romet Ogar 202 FI z silnikiem o mocy zaledwie 2 KM. Został on wyceniony na 4299 zł. Ciekawym modelem jest Romet Pony Mini 50. Wygląda on jak miniatura motocykla i otrzymał balonowe opony o bieżniku, który sprawdzi się też na luźnej nawierzchni. Całości dopełnia klasyczna stylistyka, która nieco nawet nawiązuje do scramlerów, ale nietypowe proporcje tej maszyny są tym, co ją wyróżnia. Jej cena to 4999 zł.

Najbardziej typowo wyglądającym motorowerem marki jest Romet ZXT 50 kosztujący 5499 zł. Kolejną ciekawostką jest natomiast Romet Pony. Jego wygląd to kopia stylistyki znanej z Ducati Monstera. Charakterystyczna czerwona kratownicowa, kształt baku czy reflektora – to wszystko przypomina kultowy włoski motocykl. Tylko moc 2,4 KM znacząco odbiega od pierwowzoru. Model ten wyceniono na 5999 zł, a w ofercie jest też elektryczna wersja tego motoroweru, czyli Romet E-Pony za 7499 zł. Jej zasięg to 70 km.

Torq

Szukając najtańszego motoroweru, trzeba się udać do marketu, gdzie oferowane są produkty marki Torq. Nie licząc skuterów, można w ten sposób znaleźć model Blizzard napędzany silnikiem o mocy 2,5 KM. Jego cena to w zależności od oferty 3199 zł lub 3299 zł. To już taki poziom, że bez problemu można kupić droższy rower.

Zipp Pro XT 50

Zipp

Trzy motorowery ma w swojej ofercie również marka Zipp. Najtańszym z nich jest model JZV 50 kosztujący 4099 zł. W podobnym stylu, ale jednak prezentujący się inaczej model Neken 50 posiada też inny silnik – o mocy 3 KM. Ten motorower wyceniono na 4749 zł. W gamie zdecydowanie wyróżnia się Zipp Pro XT 50, który z rozbudowanymi owiewkami wygląda jak motocykl sportowy. Naprawdę prezentuje się on jak większa i mocniejsza maszyna. Warto przy tym wspomnieć, że ma światła LED, a jego moc to 3,9 KM. Cena modelu Pro XT 50 to 6499 zł.