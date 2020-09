WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne Motocykle + 2 prawo jazdy kategorii btrójkołowce Szymon Jasina wczoraj (15:13) Motocykle trójkołowe na kategorię B. Lista modeli Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogą po trzech latach od uzyskania uprawnień jeździć bez ograniczeń motocyklami trójkołowymi. To sposób, aby bez kategorii A zasiąść za sterami mocniejszych maszyn i to bardzo różnych. Oto, jakie modele można dziś kupić w Polsce. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Yamaha Tricity 300 (Materiały prasowe, Fot: Yamaha) Posiadacze prawa jazdy kategorii B po trzech latach mogą jeździć motocyklami z silnikami do 125 cm3 – to bardzo dobrze znany przepis, który spopularyzował takie jednoślady w Polsce. Jednak od końca 2018 r. podobne zasady dotyczą motocykli trójkołowych. O tym fakcie już tak wiele osób nie wie, a jest to o tyle ciekawe, że w przypadku trójkołowców nie ma ograniczeń dotyczących wielkości silnika czy mocy. To daje zupełnie nowe możliwości. Za wprowadzeniem tego przepisu stoi chęć umożliwienia jazdy motocyklami trójkołowymi osobom niepełnosprawnym. Wielu z nich ma prawa jazdy kategorii B, ale chciałoby też móc poruszać się trójkołowcami. Jednak wcześniej wymagały one zdania egzaminu na zwykłym jednośladzie, a to często było poza możliwościami takich osób. Zatem zamiast tworzyć nową kategorię prawa jazdy, zdecydowano się na umożliwienie jazdy motocyklami trójkołowymi osobom, które od przynajmniej trzech lat posiadają prawo jazdy kategorii B. Takie pojazdy może nie należą do najpopularniejszych na drogach, ale na rynku nie brakuje propozycji. Przepisy te dotyczą motocykli trójkołowych z homologacją L5e. W praktyce wiąże się to z dwoma ważnymi ograniczeniami. Pierwsze z nich jest takie, że dwa z trzech kół muszą znajdować się na jednej osi (przedniej lub tylnej), co wyklucza np. motocykle z wózkiem bocznym. Drugim warunkiem jest to, że odległość między bliźniaczymi kołami musi wynosić minimum 460 mm, a to oznacza, że nie każdy motocykl trójkołowy dostępny jest dla posiadaczy kategorii B. Przed zakupem czy po prostu jazdą trzeba się upewnić, jaką homologację ma dany pojazd. Materiały prasowe Yamaha Tricity 300 (Materiały prasowe) Yamaha Tricity 300 W ofercie japońskiego producenta znajduje się kilka modeli trójkołowych (wszystkie z bliźniaczymi kołami z przodu) i w praktyce każdy z nich podchodzi pod inne regulacje prawne. Słabszy z dwóch skuterów to Tricity 125. Wielkość silnika i moc 12 KM oznaczają, że "łapie się" on pod regulacje kategorii A1, przy której trójkołowe motocykle mogą mieć maksymalnie 20 KM. Oczywiście modelem tym można też jeździć na kategorię B. Jego cena to 18 900 zł. Jednak kierowcy samochodów mogą też zdecydować się na mocniejszą odmianę, czyli Yamahę Tricity 300. W jej przypadku za napęd odpowiada silnik o pojemności 292 cm3, który generuje 28 KM. Ten model to już wydatek 35 300 zł, gdyż różni się on nie tylko jednostką napędową, ale też wielkością. Zatem kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogą zdecydować się na oba modele Tricity. W ofercie Yamahy jest jednak jeszcze jeden trójkołowiec. Jest to już prawdziwy motocykl, a nie skuter. Mowa o modelu Niken. Jednak to właśnie ten wyjątkowy przypadek, gdyż nie można nim jeździć na kategorię B. Dlaczego? Yamaha Niken posiada homologację L3e (wymagane jest prawo jazdy kategorii A), a wynika to z faktu, że przednie koła znajdują się 410 mm od siebie. Materiały prasowe Piaggio MP3 (Materiały prasowe) Piaggio MP3 Konkurencją dla Yamahy Tricity jest włoskie Piaggio MP3. To również skuter z dwoma kołami z przodu, którym można jeździć, posiadając prawo jazdy kategorii B. Dostępny jest on w dwóch wersjach – 300 i 500 – które różnią się wielkością i mocą silnika. Słabszy napędzany jest jednostką o pojemności 278 cm3, która generuje 26,6 KM. Cena podstawowej wersji Piaggio MP3 300 to 30 900 zł. Piaggio ma w ofercie też wersję z silnikiem o pojemności 493 cm3. Tutaj kierowca otrzymuje do dyspozycji moc 44,2 KM, a to już wartość plasująca ten skuter w gronie mocniejszych modeli, ale jest on nadal dostępny dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. W jego przypadku cena najtańszej wersji to 41 900 zł. Materiały prasowe Peugeot Metropolis (Materiały prasowe) Peugeot Metropolis Trzecią marką oferującą trójkołowe skutery na kategorię B jest Peugeot. Francuzi w swojej gamie posiadają model Metropolis. Napędzany jest on silnikiem o pojemności 399 cm3, który oferuje maksymalną moc 37 KM. Jest to zatem kolejny bardziej "poważny" model, który zapewni osiągi zdecydowanie lepsze niż skutery 125 cm3. Jego cena to 39 390 zł. Materiały prasowe Can-Am Spyder F3 (Materiały prasowe) Can-Am Całą gamę trójkołowców oferuje marka Can-Am. Są to pojazdy nieco innego typu, niżej zawieszone i nieprzypominająca tak bardzo motocykli. Jednak szeroko rozstawione dwa przednie koła oznaczają, że też klasyfikowane są jako motocykle trójkołowe, mimo że w ich przypadku można już całkowicie zapomnieć o możliwości przeciskania się między samochodami w korku. Pojazdy Can-Am to też zupełnie inna liga niż opisane wcześniej skutery. Podstawowym modelem w ofercie jest Can-Am Ryker dostępny w dwóch wersjach napędowych – 600 i 900. Ta słabsza oferuje 47,5 KM, natomiast mocniejsza to już możliwość wykorzystania 78 KM. Osoby szukające większych i mocniejszych maszyn mogą zdecydować na modele Spyder F3 lub Spyder RT. W ich przypadku mamy do czynienia już z silnikami 1330, które w zależności od wersji mają 106,5 lub 116,5 KM. To oznacza bardzo dobre osiągi i emocje podczas jazdy. Materiały prasowe Harley-Davidson Tri Glide Ultra (Materiały prasowe) Harley-Davidson Trike Podwójne koła nie muszą znajdować się na przedniej osi, ale mogą też z tyłu. Motocykle trójkołowe tego typu bez wątpienia kojarzą się z konstrukcjami Harleya. Trójkołowiec amerykańskiej marki oferowany jest w trzech wersjach. Wśród ich zalet, oprócz możliwości prowadzenia przez osoby, które nie mogą jeździć jednośladem, jest też bagażnik umieszczony z tyłu, co nawet przed zamontowaniem dodatkowych kufrów czyni Trike’a całkiem praktycznym. Podstawowy model trzykołowego Harleya nosi nazwę Freewheeler. Napędza go silnik Milwaukee-Eight 114 o pojemności 1868 cm3. Jego cennik otwiera kwota 135 270 zł. Środkowa odmiana nosi nazwę Tri Glide Ultra i jest to bardziej turystyczna maszyna. Posiada dużą owiewkę, dodatkowy centralny kufer czy system multimedialny, który umili dłuższe wyprawy. W modelu tym również montowany jest silnik Milwaukee-Eight 114, ale w wersji Twin-Cooled. Tri Glide Ultra to już wydatek przynajmniej 173 680 zł. Na samym szczycie gamy znajduje się natomiast CVO Tri Glide. Wersja ta wyposażona jest w sporo dodatków, w tym w liczne chromowane elementy i specjalne lakiery. Większy jest też silnik, gdy za napęd CVO Tri Glide odpowiada Twin-Cooled Milwaukee-Eight 117 o pojemności 1923 cm3. Ten trójkołowy krążownik szos wiąże się jednak z naprawdę sporym wydatkiem – kosztuje on aż 233 880 zł.