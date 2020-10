Skutery do 5 tys. zł. Zobacz najtańsze modele na rynku

Małe skutery z silnikami 50 cm3 dla wielu osób mogą być tanim sposobem na przemieszczanie się. Taki jednoślad można kupić za niewiele więcej niż wynosi średnia pensja. Tyle samo może kosztować lepszy rower. Co ważne – przy budżecie do 5 tys. jest w czym wybierać. Oto lista najtańszych skuterów w Polsce.

Skuter, nawet najmniejszy, to dobry sposób przemieszczania się na krótkich dystansach. Nie każdy chce wszędzie jeździć rowerem lub komunikacją publiczną. Małe skutery za niewielkie pieniądze dają niezależność i stosunkowo szybko dowiozą na miejsce. Wbrew stereotypom, nie są to tylko pojazdy do miasta. Również na wsiach sprawdzą się jako szybsza i wygodniejsza alternatywa dla roweru. Schowek czy dodatkowe kufry pozwolą też przewieźć nim więcej niż na rowerze.

Oczywiście to duże skutery są najwygodniejsze i mają najpojemniejsze bagażniki, ale nie każdy chce kupować tak drogie jednoślady. Nawet jeśli mowa tylko o osobach, które mają tylko prawo jazdy kategorii B, to jest jeszcze tańsza alternatywa dla skuterów 125 cm3. Jeśli chce się wydać jak najmniej, to wtedy należy zwrócić się w kierunku tych z silnikami do 50 cm3. Co ważne, oprócz ceny mają one też kilka innych zalet.

Przede wszystkim nie trzeba mieć 3 lat doświadczenia (jak w przypadku 125 cm3) – skuterami z silnikami do 50 cm3 może od razu jeździć każdy, kto ma prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii. Co więcej, mogą nimi przemieszczać się już 14-latkowie, którzy uzyskają uprawnienia kategorii AM. Jest jeszcze jedna zaleta modeli z najmniejszymi silnikami. Osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 r., mogą nimi jeździć bez żadnego prawa jazdy.

Na rynku jest sporo skuterów, które można kupić mając budżet 5 tys. zł. Oto jakie modele można kupić do tej kwoty.

Materiały prasowe Barton Scalpel (Materiały prasowe)

Barton

Barton w swojej ofercie ma kilkanaście skuterów z silnikami 50 cm3 lub elektrycznymi z taką samą homologacją i kilka z nich mieści się w budżecie 5 tys. zł. Najtańszym modelem jest Barton 21 kosztujący 3999 zł. Jest to też jedna z ciekawszych propozycji. Silnik tego skutera generuje 2,7 KM, a zbiornik paliwa mieści 5,5 l, co przy niskim spalaniu daje spory zasięg. Droższy o 100 zł Barton Scalpel napędzany jest silnikiem o mocy 2,9 KM, ale w tym przypadku bak jest o litr mniejszy.

Kolejne 100 zł więcej (czyli 4199 zł) kosztuje Barton Galactic. Jednak jest on słabszy od tańszych modeli – ma 2,5 KM. Jego zbiornik zmieści 5 l paliwa. Zdecydowanie droższy jest natomiast Barton Huragan, którego wyceniono na 4999 zł. Jego silnik dostarcza 3,3 KM, a bak ma pojemność 5 l.

Barton ma jeszcze jedną tanią propozycję. Model Energy to skuter elektryczny o zasięgu 50 km, który kosztuje 4699 zł. Jego silnik generuje moc 2,2 KM.

Materiały prasowe Junak 104 (Materiały prasowe)

Junak

Junak w swojej ofercie ma trzy skutery w cenach poniżej 5 tys. zł. Dwa z nich (Junak 103 i Junak 104) to bliźniacze modele i oba kosztują 4299 zł. Różnią się one elementami plastikowymi, ale głównie napędem. 103 ma silnik o mocy 3,3 KM natomiast 104 oferuje 3,1 KM. Trzecim modelem w ofercie Junaka jest model 106 wyceniony na 4399 zł. W nim również pracuje silnik o mocy 3,1 KM. Wszystkie 3 mają zbiorniki paliwa 5,5 l i wg producenta model 106 jest w stanie przejechać nawet 350 km.

Materiały prasowe Romet RXL 50 2T (Materiały prasowe)

Romet

Najtańszym skuterem firmy Romet jest wyceniony na 4699 zł model RXL 50 2T z dwusuwowym silnikiem. Taki sam napęd ma Romet 767 kosztujący 4899 zł. Różni się on stylistyką, która w droższym modelu jest bardziej sportowa.

Czterosuwowy silnik można znaleźć w modelach 727 S oraz 727 Premium. Mimo podobnej nazwy tych dwóch Rometów i identycznego napędu, prezentują się ona bardzo różnie. Romet 727 S to propozycja dla tych, którzy lubią minimalizm w stylistyce. Natomiast 727 Premium to typowy współczesny przedstawiciel gatunku, jakim są azjatyckie skutery.

Materiały prasowe Zipp Tops RS (Materiały prasowe)

Zipp

Najtańszą propozycją jest Zipp Tops RS, który kosztuje 3899 zł. Co więcej, jest też mocniejszy od skuterów konkurencji, gdyż posiada czterosuwowy silnik generujący 4,1 KM. Jego zbiornik mieści 5,5 l paliwa. Zipp ma w swojej ofercie też model Eagle, który dostępny jest w dwóch wersjach. Główną różnicą między nimi są opony – 10-calowe lub 12-calowe. Odmiana z mniejszymi kołami napędzana jest silnikiem o mocy 3 KM i kosztuje 4099 zł, natomiast ta z większymi to już wydatek 4899 zł, ale ma też mocniejszy silnik (3,8 KM).

Oprócz tych modeli jest też Zipp Volteno, czyli skuter elektryczny z tą samą homologacją, co spalinowe z silnikami 50 cm3. Jego moc to 1,6 KM, a zasięg wynosi 60 km. Volteno wyceniono na 4499 zł.