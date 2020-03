Tanio, szybko i bezemisyjnie. 5 elektrycznych skuterów, którymi pojedziesz na kat. B

Warto dodać, że osoby, które skończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, mogą jeździć na skuterach, które rozwijają maksymalnie 45 km/h bez konieczności posiadania jakiejkolwiek kategorii prawa jazdy. Tego typu pojazdami mogą także poruszać się już 14-latkowie, o ile posiadają kat. AM, a także wszyscy którzy mają ważne uprawnienia kat. B. Dodatkowo, jeśli posiadamy prawo jazdy kat. B dłużej niż 3 lata, możemy legalnie poruszać się jednośladem, którego moc nie przekracza 11 kW i stosunek mocy do masy wynosi 0,1 kW/kg (a pojemność nie przekracza 125 cm3, ale w przypadku elektrycznych jednośladów nie ma to znaczenia).