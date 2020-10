Honda CB125F – cena, informacje, dane techniczne

Honda CB125F napędzana jest jednocylindrowym, czterosuwowym, dwuzaworowym silnikiem chłodzonym powietrzem. W najnowszej odsłonie ma on pojemność 124 cm3 i generuje maksymalną moc 10,9 KM przy 7500 obr./min i maksymalny moment obrotowy 10,9 Nm przy 6000 obr./min. Napęd przenoszony jest na tylne koło za pośrednictwie 5-stopniowej skrzyni biegów i łańcucha. Długość Hondy CB125F to 2015 mm, szerokość to 750 mm, a wysokość to 1100 mm. Siedzisko znajduje się na 790 mm. Motocykl ten waży 117 kg.