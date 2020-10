Honda Africa Twin dostanie doładowany silnik

Silniki z doładowaniem cały czas w świecie motocykli należą do rzadko spotykanego gatunku. Jest oczywiście ekstremalne Kawasaki Ninja H2, ale choć widowiskowy, to jeden z niewielu przykładów. Czy niedługo to się zmieni? Teraz wiemy, że doładowanie może też trafić do kultowej Hondy Africa Twin.

Honda Africa Twin (Materiały prasowe, Fot: Honda)