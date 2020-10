WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne honda + 2 honda goldwingmotocykl oprac. Szymon Jasina 3 godziny temu Honda Valkyrie: stylowy brat Gold Winga Honda Valkyrie to nazwa, którą nosiły dwa różne motocykle bazujące na turystycznym modelu Gold Wing. Były to cruisery, które przede wszystkim wyróżniały się napędem, ale (szczególnie druga inkarnacja modelu Valkyrie) też wyglądem. Dziś obie wersje są cenione na rynku wtórnym, jako motocykle wyjątkowe i ciekawe. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Honda Valkyrie (Wikimedia Commons, Fot: Gomera-b) Honda Valkyrie to mniej turystyczny Gold Wing Honda Gold Wing to model, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Ogromny motocykl turystyczny, który jest klasyką tego gatunku. Imponuje on nie tylko swoją wielkością, ale też wyposażeniem i oferowanym komfortem jazdy. Jest to maszyna stworzona do pokonywania wielkich dystansów zapewniając kierowcy i pasażerowi maksimum wygody. Gold Wing jest w sprzedaży od 1974 r. i 22 lata później, w 1996 r., zobaczyliśmy efekt tego, że ktoś w Hondzie stwierdził, że wnętrzności ich wielkiego motocykla turystycznego mogą posłużyć do stworzenia innego modelu. Tak powstała Honda Valkyrie. Duży cruiser, który wyróżniał się przede wszystkim silnikiem. Model Valkyrie został zbudowany na bazie Gold Winga czwartej generacji (GL1500), a to oznaczało, że za napęd obu modeli odpowiadał sześciocylindrowy bokser o pojemności 1520 cm3. To jednak nie wygląd nowego motocykla, ani wielkość silnika, a jego rodzaj jest tym, co wyróżnia Valkyrie. Mowa przecież o cruiserach, czyli segmencie, w którym królują wielkie dwucylindrowe widlaste silniki. Warto przy tym zauważyć, że Honda Gold Wing, na której bazował model Valkyrie, w momencie debiutu cruisera była na rynku już od 9 lat, a zatem nie był to nowy motocykl. Co więcej, pojawienie się kolejnej odsłony turystyka zaowocowało wyjątkową odmianą Hondy Valkyrie. Silnik Hondy Valkyrie Za napęd Hondy Valkyrie odpowiadał dokładnie ten sam silnik, który można było wtedy znaleźć w Gold Wingu. Z pojemności nieco ponad 1,5 l generował on 102 KM przy 5200 obr./min i 150 Nm przy 4000 obr./min. Napęd był przekazywany na koła za pośrednictwem 5-biegowej skrzyni manualnej i wału. To właśnie nietypowy silnik, jakim jest sześciocylindrowy bokser, wyróżniał Hondę Valkyrię na tle bardziej typowej konkurencji napędzanej widlastymi dwucylindrowcami. Przy mniejszej masie niż w przypadku Hondy Gold Wing, model Valkyrie zapewniał lepsze osiągi. Oczywiście ta sporych rozmiarów maszyna z sześciocylindrowym silnikiem i tak nie jest lekka – Honda Valkyrie waży 327 kg z płynami. Natomiast nieco mniejszy zbiornik paliwa niż w Gold Wingu mieści 20 l benzyny. Wikimedia Commons Honda Valkyrie Interstate (Wikimedia Commons) Trzy wersje Hondy Valkyrie Cruiser Hondy oferowany był w kilku odmiana. Na początku model Valkyrie był sprzedawany w wersjach Standard i Tourer. Ta pierwsza była najbardziej goła i to ją można nazwać najbardziej typowym cruiserem. W standardzie nie miała nawet szyby z przodu i najczęściej montowano do niej miękkie sakwy. Odmiana Tourer była już bardziej turystyczna. Motocykl ten posiadał między innymi zamykane na klucz kufry. W 1999 r. do oferty dołączyła trzecia odmiana nazwana Interstate. Była to wersja, która charakterem najbardziej upodabniała Valkyrie do swojego brata, czyli Gold Winga. Choć nadal wyróżniała się klasycznym wyglądem, to już z cruisera bardziej stała się motocyklem turystycznym. Ogromna owiewka dookoła przednich świateł, wygodne siedziska dla kierowcy oraz pasażera, większy bak i centralny bagażnik uzupełniający boczne kufry – to wszystko powodowało, że Honda Valkyrie Interstate przypominała amerykańskiego krążowniki szos spod znaku Harleya-Davidsona i właśnie dla nich miała być konkurentem. Jednak słaba sprzedaż spowodowała, że w 2001 r. obie bardziej turystyczne odmiany zniknęły z rynku i przez ostatnie lata w ofercie pozostała tylko odmiana Standard. Co więcej, ten produkowany tylko w amerykańskiej fabryce Hondy w Marysville w Ohio motocykl w ostatnim roku produkcji (2003) powstawał jedynie w kolorze czarnym. To pokazuje, jak musiano oszczędzać, aby pozostawić go w ofercie. Honda Valkyrie Rune W 2003 r. pojawiła się jeszcze limitowana wersja Hondy Valkyrie nazwana Rune. Kompletnie różniła się ona wyglądem. Nie wyglądała już tak klasycznie, a raczej można ją było nazwać nowoczesną interpretacją stylu retro. W modelu Rune wszystko było wyjątkowe – długi bak, skrócony szeroki chromowany wydech, również chromowana osłona silnika czy kończący się nisko tylny błotnik. To wybitnie była nowoczesna interpretacja klasycznego jednoosobowego cruisera. Wikimedia Commons Honda Valkyrie Rune (Wikimedia Commons) Jednak na tym nie koniec. Honda Valkyrie Rune wyróżniała się czymś jeszcze. Od 2001 r. japońska marka oferowała już piątą generację Gold Winga z większym silnikiem o pojemności 1832 cm3. I to właśnie ta jednostka o mocy 120 KM trafiła do modelu Rune. Powrót Hondy Valkyrie Honda Valkyrie powróciła jako druga generacja modelu w listopadzie 2013 r. Tym razem bazowała już na Gold Wingu piątej generacji, więc posiadała ten sam silnik o pojemności 1832 cm3 co wersja Rune. Swoim stylem nowa odsłona modelu Valkyrie też bardziej przypominała limitowaną odmianę z 2003 r. Posiadała ona nowoczesną stylistykę inspirowaną klasyką. Tym razem Honda nie próbowała już bezpośrednio konkurować z amerykańskimi legendami, tylko stworzyła coś mocno innego. Niech świadczy o tym fakt, że zastosowano cyfrowy wyświetlacz zamiast zegarów. Podobnie jak wcześniej, również tym razem Honda Valkyrie była lżejsza i bardziej goła (choć posiadała owiewki nadwozia) niż Gold Wing, a dzięki temu ważyła aż 70 kg mniej. W standardzie nie posiadała szybki ani kufrów, ale jeden i drugi dodatek można było dokupić. W opcji znalazł się też system ABS.