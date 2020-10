Hondy CB650R i CBR650R na 2021 r. spełnią Euro 5 i dostaną kilka ulepszeń

Goła Honda CB650R i wyposażona w owiewki Honda CBR650R to modele, które różnią się nieco wyglądem, ale pod spodem to ta sama konstrukcja. Za napęd tych motocykl odpowiada 4-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 649 cm3. Jego moc to 95,2 KM przy 12 000 obr./min. Jest to dokładnie 70 kW, a zatem po założeniu ogranicznika i "ścięciu" tej wartości o połowę, możliwa jest też jazda tymi maszynami na prawo jazdy kategorii A2. Maksymalny moment obrotowy wynosi natomiast 63 Nm przy 9500 obr./min.