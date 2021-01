Honda CBR125R – popularny sportowy motocykl na kategorię B

Pierwsza generacja Hondy CBR125R

Stylistycznie pierwsza Honda CBR125R wzorowana była na modelu CBR600F4i i właśnie takie upodabnianie sportowych "125-tek" do większych braci stało za sukcesem tych motocykli. Pierwsza generacja Hondy CBR125R miała 1920 mm długości, 675 mm szerokości i 1070 mm wysokości. Z płynami motocykl ten ważył 127 kg . Pokazuje to, że był on stworzony do jazdy w zatłoczonych miastach i jak najłatwiejszego manewrowania. Rozstaw osi wynosił 1294 mm, a prześwit 172 mm. Siedzenie znajdowało się na wysokości 776 mm.

Druga generacja Hondy CBR125R

W latach 2011-2016 powstawała druga generacja Hondy CBR125R. I choć wiele elementów (jak silnik) pozostało bez większych zmian to już cała konstrukcja była nowa. Motocykl ten mierzył teraz 1946 mm długości, 704 mm szerokości, 1089 mm wysokości i zważył 137 kg. Do tego siedzenie znajdowało się na wysokości 795 mm, rozstaw osi wzrósł do 1310 mm, a prześwit do 185 mm. Zatem nowy model był nieco większy od poprzednika. Co bardziej znaczące – zbiornik paliwa zwiększono do 13 l, co dawało spory zasięg.