Honda CBR1000RR-R Fireblade – cena, informacje, dane techniczne

Honda Fireblade to nazwa, która towarzyszy najmocniejszym sportowym motocyklom japońskiej marki. Historia tego modelu sięga 1992 r. i modelu CBR900RR. Najnowsza wersja nosi nazwę CBR1000RR-R i to ostatnie "R" znalazło się tam, aby odróżnić model wprowadzony do sprzedaży w 2020 r. od wcześniejszej konstrukcji. Choć nadal ma silnik o pojemności jednego litra, to jest to nowa konstrukcja o większej średnicy tłoka a mniejszym jego skoku.