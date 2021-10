Voge 300DS: turysta z Chin

Jednak dużo ważniejsze jest to, że chińska firma Loncin, do której należy Voge, zjadła zęby na takich silnikach i nawet nieźle on brzmi. Kluczowe jest też spalanie. W mieście 300DS zużywa około 3 l/100 km, a nawet jadąc autostradą z prędkością maksymalną i gazem odkręconym do oporu wartość ta niewiele wzrasta. Gdy to wszystko połączyłem z trasą na wyświetlaczu pojawiła się średnia wartość 2,7 l/100. W połączeniu ze zbiornikiem paliwa mieszczącym 16 l daje to imponujący zasięg nawet ponad 500 km.