Pierwsza jazda na motocyklu. Zobacz, jak się przygotować

Odebrałeś prawo jazdy na motocykl lub postanowiłeś, że choć jeździsz autem, to dobrym pomysłem jest przesiadka na „125-tkę”? W obu tych przypadkach czeka cię pierwsza jazda na nowej maszynie. Zobacz, jak się do niej przygotować i co musisz wiedzieć.

Pierwsza jazda własnym motocyklem to wydarzenie, któremu towarzyszą emocje i warto się odpowiednio do niego przygotować. Nawet jeśli ukończyłeś kurs na prawo jazdy i masz te kilkadziesiąt godzin doświadczenia, to po tym jak z dokumentem kategorii A w garści kupiłeś swoją pierwszą maszynę, pierwsze jazdy bez instruktora są czymś szczególnym. Jeszcze większym wyzwaniem może być motocykl z silnikiem 125 cm3 dla kierowcy samochodu, który nie musiał odbywać szkolenia. Wtedy może to być w ogóle pierwsza przygoda z takim jednośladem.

Nic dziwnego, że takiej pierwszej jeździe towarzyszą emocje, wśród których oprócz ekscytacji pojawia się stres. Dlatego warto odpowiednio się przygotować i jazdę motocyklem zacząć spokojnie, nie rzucając się od razu na głęboką wodę.

Przed zakupem motocykla

Osoby stojące przed zakupem swojego pierwszego motocykla muszą zawsze zmierzyć się z tą samą kwestią – ubraniem motocyklowym. Prawnie wymagany jest jedynie kask, ale każdy motocyklista powinien być świadomy, że to za mało. Oczywiście nie każdy jeżdżący po mieście motocyklem 125 za parę tysięcy złotych będzie chciał kupić pełną zbroję. Jednak nawet w przypadku takich maszyn można osiągać prędkości, przy których wypadek może skończyć się poważną kontuzją, dlatego bezpieczeństwo to podstawa i lepiej kupić tańszy motocykl, niż oszczędzać na ubraniach.

Wspomniany kask to obowiązek i zdecydowanie warto nie decydować się na najtańsze modele. Z jednej strony komfort użytkowania ich może być niski, a z drugiej będzie gorzej chronił w razie wypadku. Dlatego posiadanie certyfikatu ECE R22.05 to podstawa. Drugim najważniejszym elementem są rękawice, które skutecznie zabezpieczą dłonie, a do tego ochronią je przed zimnem podczas jazdy. W dalszej kolejności dochodzą kurtka, spodnie i buty. W przypadku tych dwóch pierwszych elementów stroju kierowcy małych motocykli mogą się zdecydować na ochraniacze, które można założyć do zwykłego ubrania.

Jednak jeśli kupujecie mocniejszą maszynę, to trzeba pamiętać, że na początek musicie przeznaczyć kilka tysięcy złotych na ubrania. Choć przy ograniczonym budżecie może to boleć i oddalić was od wymarzonego modelu, to już nawet przy małej wywrotce szybko się przekonacie, że odpowiedni strój to podstawa. Tym bardziej, że większość jego elementów będzie służyła latami, a w tym czasie możecie nazbierać na lepszą maszynę.

Przygotuj motocykl

Jeśli już masz ubranie, kupiłeś motocykl, to przed pierwszymi jazdami warto jeszcze dokładniej sprawdzić wszystko to, co należy regularnie kontrować w jednośladach. Warto wyczyścić i nasmarować łańcuch, jeśli nie zostało to zrobione niedawno. Jeśli nie zrobiłeś tego kupując motocykl, to dokładnie sprawdź stan opon i ciśnienie w nich, a jeśli będzie taka potrzeba, to podpompuj. Warto też sprawdzić poziom oleju i płynu hamulcowego oraz wszystkie światła – czy żadna żarówka się nie przepaliła.

Ruszaj, ale spokojnie

Nawet jeśli dopiero co ukończyłeś kurs na prawo jazdy, to jako niedoświadczony motocyklista na początek warto zapoznać się z maszyną, która jest dla ciebie nowa (a możliwe też, że większa i mocniejsza niż ta na kursie). Praca sprzęgła, umiejscowienie przełączników na kierownicy, reakcja na gaz czy prowadzenie się i zwrotność motocykla to coś, do czego warto się na spokojnie przyzwyczaić. Dlatego na start można udać się na jakiś placyk, a później chwilę pojeździć mniej uczęszczanymi ulicami czy drogami.

To wszystko ma jeszcze większe znaczenie, jeśli jako kierowca samochodu wsiadasz na motocykl z silnikiem do 125 cm3. Jeśli nie miałeś okazji wcześniej pokonać choćby kilku kilometrów, to warto do tematu podejść, jak na kursie na prawo jazdy – zacząć od placyku i na nim oswoić się z maszyną.

W pierwszych dniach i tygodniach warto się zapoznawać z motocyklem. Nie ma co decydować się na długie trasy, za to te krótkie na pewno pomogą w nabywaniu doświadczenia. Po wspomnianych pierwszych kilometrach na mniej uczęszczanych ulicach przyzwyczajaj się do jazdy w korku, omijania stojących samochodów, wyjedź poza miasto czy na autostradę lub drogę szybkiego ruchu. Na początek możesz unikać jazdy podczas deszczu, ale jak już poczujesz się pewnie na suchym, to nie bój się mokrego asfalt u. W końcu motocyklem można bez problemu jeździć też w takich warunkach. Trzeba tylko się tego nauczyć.

Doskonal technikę jazdy od samego początku

Błędem wielu motocyklistów jest to, że po opanowaniu podstaw, przyzwyczajeniu się do jazdy na jednośladzie, spoczywają na laurach i nie uczą się niczego nowego. Wychodzą z założenia, że przecież potrafią już jeździć i robią to bez większych problemów. Jednak w przypadku motocykla jeszcze bardziej niż przy samochodach warto doskonalić techniki jazdy i uczyć się nowych rzeczy. Sprawi to nie tylko frajdę, ale też znacząco poprawi bezpieczeństwo.

Świadome wykorzystywanie przeciwskrętu to praktycznie podstawa, a nie brakuje motocyklistów, którzy jej nie znają. Razem z umiejętnością poprawnego złożenia się w zakręcie uchronią od wypadku, gdy wjedziesz szybciej w łuk. Na początku swojej przygody z jednośladem warto też pojeździć z bardziej doświadczonym motocyklistą, który będzie cię obserwował i zwróci uwagę na to, co robisz źle. Później dobrym pomysłem może być zapisanie się na kurs doskonalenia jazdy. Nauka pod okiem profesjonalnego instruktora to zawsze dobry pomysł, niezależnie od twojego doświadczenia na motocyklu.