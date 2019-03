Hybrydowy wyścig, czyli stary wyjadacz kontra żółtodzioby

Gdy Toyota i Lexus 20 lat temu wprowadzały na rynek samochody hybrydowe, inni producenci stukali się wymownie w głowy i mówili: „Przecież to nie ma sensu i nigdy się nie przyjmie”. Dzisiaj sami rezygnują z diesli i masowo łączą silniki spalinowe z elektrycznymi. Sęk w tym, że dogonić japońskich pionierów będzie im niezwykle trudno.

Panaceum na te bolączki mają być właśnie auta z niekonwencjonalnymi napędami – ekologiczne i oszczędne. Jak poważnie koncerny traktują to wyzwanie, widać było praktycznie na każdym stoisku w Genewie. Audi nie wystawiło u siebie ani jednego samochodu z klasycznym silnikiem spalinowym, za to zaprezentowało aż cztery modele hybrydowe: A6 , A7, A8 i Q5.

Co intrygujące, jeszcze kilka lat temu Ci sami producenci uważali, że hybrydy nie mają przed sobą przyszłości. Nawet jeżeli z nimi eksperymentowali, to bardziej z ciekawości. Nie traktowali ich jednak poważnie i długo powtarzali, że „nie ma alternatywy dla diesla”. Peugeot, który po zaledwie dwóch latach zaprzestał produkcji modeli 508 i 3008 hybrid własnie wprowadza najnowsze wersje tych modeli w wersji... hybrydowej i elektrycznej.

Jedynymi markami, które wierzyły w to, że hybrydy nie są – jak twierdzili inni – drogą donikąd, tylko ew. do przyszłości, były Toyota i Lexus. Systematycznie, unikając rewolucji i nieprzemyślanych kroków, inwestowały w rozwój i udoskonalanie tego wynalazku. Podczas gdy inni dorzucali do swoich diesli kolejne turbosprężarki, Lexus pracował nad tym, by jego auta przez większość czasu jeździły po mieście wyłącznie na elektryce, przy czym w ogóle nie wymagały podłączania do gniazda z prądem w celu naładowania baterii.