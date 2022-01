Test: Royal Enfield Himalayan – mały może wiele

Nie ma co ukrywać, że jednym z najmocniejszych argumentów Royala Enfielda Himalayana jest jego cena. Indyjski turystyk adventure od 2022 r. kosztuje 25 364 zł i choć oznacza to podwyżkę o blisko 3 tys. zł w stosunku do ceny sprzed roku, to nadal jest to okazjonalna kwota. Jest on nieco droższy od chińskiej konkurencji (jak Voge 300DS czy Benelli TRK 251), ale za to zapewnia lepsze osiągi, możliwości terenowe i wyjątkowy styl.