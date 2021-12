Na motocyklach dojechali na biegun południowy. Niesamowite osiągnięcie na koniec roku

Dwóch śmiałków – Santhosh Vijay Kumar i Dean Coxson – którzy są też po prostu pracownikami Royala Enfielda miało za zadanie dotrzeć na himalayanach na biegun południowy do znajdującej się tam bazy polarnej Amundsen-Scott. Po aklimatyzacji mieli oni do pokonania 770 km z Lodowca Szelfowego Rossa aż na sam biegun. Choć kontakt z nimi był ograniczony i możliwy tylko za pomocą telefonu satelitarnego, to wiemy już, że Kumar i Coxson dotarli do celu.