Royal Enfield Continental GT 650 – budżetowy król stylu wreszcie w Polsce

Czy warto?

Nie wiem, ile razu już wspomniałem o kwestiach ceny Royala Enfielda Continentala GT, czas więc przejść do liczb. Został on wyceniony na 31 939 zł (wliczono w to koszt dostawy do klienta na terenie Polski). Trudno zatem znaleźć podobny stosunek ceny do charakteru motocykla, który co prawda miejscami jest prosty i toporny, ale potrafi oczarować od pierwszego momentu. Pozwala poczuć się jak właściciel cafe racera pędzący przez Londyn w latach 60. do Ace Cafe lub jak naśladowca Steve’a McQueena pędzący krętymi prowincjonalnymi drogami.