Royal Enfield w końcu wchodzi do Polski. Stylowe motocykle kuszą niską ceną

Royal Enfield to motocyklowa legenda. Firma ta swój pierwszy motocykl wyprodukowała w 1901 r., czyli 120 lat temu, a w swojej ofercie ma kultowy model Bullet , który powstaje od lat 40. Dziś marka ta jest w indyjskich rękach i to właśnie na tamtejszym rynku świętuje największe sukcesy.

Najbardziej nietypowy z jest Royal Enfield Himalayan, czyli motocykl turystyczny typu adventure, jednak i on prezentuje się jak maszyna sprzed lat. Continental GT stylizowany jest na cafe racera, Meteor to maszyna przede wszystkim do miasta, która dzięki szybce sprawdzi się też podczas okazjonalnych dalszych wypadów, a Interceptor to współczesna wersja brytyjskiego motocykla popularnego na zachodzie USA.