Pomoc przy zmianie biegów. Co to jest quickshifter i jak działa

Drugą grupą motocykli, w której quickshiftery są popularne, to duże modele turystyczne. Quickshifter to nie tylko sport, ale też komfort, a jego maksymalizację chodzi w takich jednośladach. I właśnie dlatego takie rozwiązanie docenią nie tylko osoby, które nie opuszczają torów wyścigowych, ale też pokonujący na motocyklu długie dystanse. To faktycznie pół drogi do automatycznej skrzyni biegów.