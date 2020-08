10 lat dwusprzęgłowych skrzyń biegów w motocyklach Hondy

Dwusprzęgłowe skrzynie biegów to rozwiązanie, które w motocyklach Hondy ułatwia jazdę już od 10 lat. W niektórych modelach nawet ponad połowa sprzedawanych w Europie egzemplarzy wyposażona jest w to udogodnienie. Jest ono szczególnie popularne w modelach stworzonych do dalekich podróży.

Modele Hondy dostępne ze skrzynią dwusprzęgłową (Materiały prasowe, Fot: Honda)