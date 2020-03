Nowa Honda CB-F Concept wygląda świetnie. Inspiracją były poprzednie generacje

Koncepcyjna Honda CB-F najprawdopodobniej za jakiś czas przerodzi się w wersję produkcyjną. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to równie efektowna maszyna. Napęd nie jest żadną tajemnicą. To 4-cylidrowy silnik o pojemności 1 litra sprzężony z 6-stopniową przekładnią. W planach są oczywiście również słabsze wersje napędu.

Co ważne, to dopiero początek tegorocznych debiutów Hondy. Jeśli pozostałe będą równie imponujące, co opisywany koncept, chętnych na jednoślady tej marki z pewnością nie zabraknie.