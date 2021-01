Kawasaki robi trójkołowy motocykl. Powstaje nowy trend

Plotki o trójkołowym motocyklu Kawasaki pojawiają się od pewnego czasu, ale tym razem mamy porządny dowód na to, że Japończycy pracują nad takim modelem. W sieci pojawiły się szkice patentowe prezentujące trójkołowca Kawasaki i od razu zdradzają one ważne szczegóły konstrukcyjne. Jak się okazuje, w tym przypadku inżynierowie postanowili stworzyć trójkołowy model tak, aby był jak najtańszy.

W odróżnieniu od wielu innych podobnych konstrukcji, trójkołowy motocykl Kawasaki będzie miał tradycyjny widelec przedniego zawieszenia , na którego dole dostanie umieszczony mechanizm odpowiedzialny za ruch kół względem siebie podczas pokonywania zakrętów. Jest to rozwiązanie dużo prostsze niż całe ruchome zawieszenia. Efekt jednak ma być praktycznie identyczny, więc tak samo zaletą trójkołowego modelu Kawasaki będzie większa stabilność i przyczepność w zakrętach . Jest też prawdopodobne, że motocykl ten będzie mniejszy niż Yamaha Niken , co w połączeniu z bardziej tradycyjną konstrukcją powinno oznaczać mniejszą cenę. W takim przypadku nie byłaby to bezpośrednia konkurencja dla sporej yamahy.

Trójkołowe skutery czy motocykle to nietypowe konstrukcje, które zyskują ostatnio na popularności. Wśród skuterów znajdziemy takie modele jak Yamaha Tricity , Peugeot Metropolis, Piaggio MP3 , a niedawno zostało zaprezentowane też Kymco CV3 . Wszystkie te modele zostały stworzone dla osób, które nie do końca pewnie czują się na jednośladach, ale dzięki homologacji L5e w Polsce mają dodatkową zaletę – mimo sporych silników i mocy, mogą nimi jeździć też osoby, które mają prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Yamahy Niken. Z powodu umieszczenia zawieszenia po zewnętrznych stronach kół, ich rozstaw wynosi 410 mm, a homologacja L5e wymaga przynajmniej 460 mm, a to oznacza, że do jazdy tym motocyklem niezbędne jest prawo jazdy kategorii A. Zastosowanie tradycyjnego widelca oznacza, że przednie koła w trójkołowcu Kawasaki powinny być dalej od siebie, a co za tym idzie, motocykl ten może spełnić wymogi homologacji L5e. Dzięki temu byłby on dostępny w Polsce dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B, a to bardzo by podniosło atrakcyjność tego modelu w naszym kraju.