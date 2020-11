Piaggio MP3 500 HPE – cena, informacje, dane techniczne

Osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogą bez zdobywania dodatkowych uprawnień jeździć motocyklami z silnikami do 125 cm3. Jest jeszcze jedna kategoria pojazdów, które są dostępne dla takich osób – to trójkołowce z homologacją L5e. Do nich zaliczają się kilka modeli skuterów z 2 kołami z przodu, a najmocniejszym z nich jest Piaggio MP3 500 HPE.