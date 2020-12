Kawasaki J125 – cena, informacje, dane techniczne

Skutery to praktyczny sposób przemieszczania się po mieście. Jednak te najmniejsze mają pewien problem – choć są tanie, lekkie i bardzo zwrotne, to często brakuje im przestrzeni bagażowej. Niewielki schowek pod siedzeniem modeli z silnikiem 50 cm3 to za mało na przewiezienie większych zakupów. Jednak co jeśli nie posiada się prawa jazdy kategorii A2 lub A? Złotym środkiem są skutery z silnikami 125 cm3 – z jednej strony zdecydowanie większe, a z drugiej mogą nimi jeździć osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat (lub kategorię A1).