Yamahy XMax i TMax ze zmianami w silnikach i z nowymi kolorami

Największy i najmocniejszy skuter Yamahy, czyli model TMax, napędzany jest silnikiem o pojemności 562 cm3, który aby spełnić warunki uprawnień kategorii B ma moc 48 KM. Został on nie tylko dostosowany do normy Euro 5, ale też o 6 proc. wzrósł moment obrotowy (do 55,7 Nm), co przekłada się na lepsze przyspieszenie. Jako flagowy model Yamaha TMax ma bogate wyposażenie (np. dwie tarcze hamulcowe z przodu), duży bagażnik czy kontrolę trakcji. Lepiej wyposażona odmiana Tech Max oferuje też podgrzewane manetki, tempomat, elektrycznie regulowaną szybę, a na 2021 r. nowy dodatkowy kolor nadwozia – Power Grey. Yamaha TMax Tech Max w nowym kolorze będzie dostępna od stycznia 2021 r.