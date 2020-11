Kawasaki pokazało nowe Ninja ZX-10R i Ninja ZX10-RR. To maszyny o wyścigowym rodowodzie

Po tym, jak Jonathan Rea i Alex Lowes pojawili się na torze w Jerez na motocyklach Kawasaki Ninja ZX-10RR w specyfikacji na 2021 r., było pewne, że niedługo zobaczymy produkcyjną wersję tego modelu. Tym bardziej, że podobnie jak większość modeli na rynku, potrzebował on zmian w silniku, które dostosowują go do spełnienia normy Euro 5. Jednak w przypadku samej jednostki napędowej zmiany są kosmetyczne. Ulepszono zawory, a do tego nieco inaczej zestopniowano pierwsze trzy biegi.