Nowe Kawasaki Ninja ZX-10RR ujawnione podczas testu WSBK

Pierwsze zimowe testy WSBK zostały zdominowane przez Kawasaki. I nie chodzi tu jedynie o fakt, że najlepszy czas uzyskał Jonathan Rea, ale też o to, że zrobił to na modelu Ninja ZX-10RR na 2021 r., który mocno się różni od dotychczasowego. I to właśnie o samym motocyklu mówi się najwięcej.

Kawasaki Ninja ZX-10RR (Materiały prasowe, Fot: Kawasaki)