Kawasaki Ninja H2 – cena, informacje, dane techniczne

Kawasaki Ninja H2 robi wrażenie osiągami, ale też może być zapowiedzią większych zmian w świecie motocykli. Tak jak doładowane silniki w samochodach są codziennością, tak w przypadku jednośladów się nie przyjęły. Jednak właśnie wyposażone w sprężarkę mechaniczną Kawasaki Ninja H2 stara się w widowiskowy sposób to zmienić. Tu mamy do czynienia z maszyną nastawioną na osiągi, ale może w przyszłości doładowanie zacznie trafiać też do popularniejszych modeli.

Drogowa wersja Kawasaki Ninja H2 napędzana jest doładowanym 4-cylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 998 cm3. Jego maksymalna moc to 231 KM osiąganych przy 11 500 obr./min., a z wykorzystaniem wlotu powietrza ram rośnie ona do 243 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 141,7 Nm przy 11 000 obr./min. Kawasaki stworzyło też jeszcze bardziej ekstremalną, torową wersję tej maszyny nazwaną H2R. Jej maksymalna moc to 310 KM przy 14 000 obr./min. czy nawet 326 KM z wykorzystaniem ram air. W przypadku H2R maksymalny moment obrotowy to 165 Nm przy 12 500 obr./min.