Debiutuje nowe BMW S 1000 R. Agresywny roadster o sportowym rodowodzie

Jeśli spojrzeć na same liczby, to mogłoby się wydawać, że 4-cylindrowy rzędowy silnik BMW S 1000 R jest tym samym, który napędzał ten model do tej pory. Pojemność to 999 cm3 (nawet średnica cylindra i skok tłoka są identyczne), maksymalna moc wynosi 165 KM przy 11 000 obr./min. , a maksymalny moment obrotowy 114 Nm przy 9250 obr./min . Jednak kluczowa jest inna wartość – nowy silnik, który powstał na bazie jednostki napędowej ze sportowego BMW S 1000 RR, jest o 5 kg lżejszy od poprzedniego. Ma też więcej mocy przy średnich obrotach i oczywiście spełnia normę Euro 5.

BMW S 1000 R - naked o sportowym charakterze

Stylistyka to kolejny obszar, w którym BMW S 1000 R czerpie ze sportowego RR. Choć jest to naked, to ma on nieduże owiewki, które swoim wyglądem łączą styl poprzedniej generacji właśnie z najnowszą odsłoną BMW S 1000 RR. Roadster standardowo wyposażony jest w pełni LED-owe światła. Dodatkowo można wybrać pakiet Headlight Pro z adaptacyjnym przednim reflektorem. Cena nowego BMW S 1000 R to 63 000 zł.