Nowe skutery Yamaha NMax 125/155 i D’elight. Modele na prawo jazdy kategorii B

Nowe Yamahy NMax 125 i 155 łatwo poznać dzięki zmienionej stylistyce. Trzeba przyznać, że przód tych jednośladów mimo swojej prostoty wygląda świeżo i wyróżnia się nowoczesnością. Projektanci mieli na uwadze nie tylko wygląd ale też to, aby nowe nadwozie lepiej chroniło przed wiatrem. Całość uzupełniają światła LED. Nowa jest też rama z powiększonym do 7,1 l zbiornikiem paliwa, który zapewnia zasięg ok. 300 km. Konstrukcja została też zaprojektowana z myślą o ergonomii.