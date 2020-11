Yamaha YS125 – cena, informacje, dane techniczne

Można powiedzieć, że Yamaha YS125 powstała z wykorzystaniem klasycznego i sprawdzonego przepisu na taki motocykl. W przypadku tego modelu stwierdzenie ma to jeszcze więcej sensu – powstał on jako mocno zmodyfikowana Yamaha YBR125 , która była bestsellerem w swojej klasie. Nowy model zastąpił ją w 2017 r. Oczywiście YS125 jest maszyną, którą można jeździć, posiadając prawo jazdy kategorii A1 lub kategorii B od przynajmniej 3 lat.

Jednak z silnika nie wyciśnięto maksymalnej dozwolonej dla tej kategorii pojazdów mocy. Tu chodzi o to, aby jednostka napędowa była wytrzymała, a już niekoniecznie najmocniejsza. Oznacza to, że jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3 generuje maksymalną moc 10,6 KM przy 7500 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 10,8 Nm przy 6000 obr./min. Spalanie podawane przez producenta to 2,0 l/100 km.