Benelli BN 125 - cena, informacje, dane techniczne

Atrakcyjny wygląd i niewygórowana cena to dwie zalety, którymi Benelli przyciąga klientów do swoich salonów. Nie inaczej jest w przypadku jednego z podstawowych modeli tej włoskiej marki – modelu BN 125.

Jak sama nazwa wskazuje, Benelli BN 125 to przedstawiciel klasy motocykli z silnikami o pojemności 125 cm3. Spełnia on też wszystkie wymagania, by móc jeździć nim na prawo jazdy kat. A1 lub kat. B, o ile uprawnienia mamy od przynajmniej 3 lat. Jednak czy jest to model warty zainteresowania?

Maszyna wyróżnia się już samym swoim wyglądem. Benelli przyzwyczaiło nas do atrakcyjnie zaprojektowanych motocykle i nie inaczej jest w tym przypadku. BN 125 ma kratownicową ramą, agresywne linie, pokaźny wydech i występuje w czterech kolorach. Na szczególną uwagę zasługuje ostra zieleń, w której wypadku 17-calowe felgi są lakierowane pod kolor pojazdu.

BN 125 ma 2050 mm długości, a siedzisko kierowcy jest umieszczone na wysokości 780 mm. Szerokość z lusterkami to 810 mm. Wiele osób zwraca uwagę na wagę tego modelu – gotowy do jazdy waży 142 kg. Zbiornik paliwa ma pojemność 13,5 l. Z przodu zamontowano zawieszenie upside-down, z kolei z tyłu jest to amortyzator centralny z regulacją napięcia wstępnego.

Do napędu służy jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm3. Jego maksymalna moc to 8,2 kW (11,1 KM) i jest osiągana przy 9,5 tys. obr./min. Skrzynia biegów ma 5 przełożeń, zaś napęd jest przenoszony za pomocą łańcucha. Deklarowane przez producenta spalanie to 1,7 l/100 km, a emisja spalin to 39 g/km. Motocykl spełnia normę Euro 4.

Pomimo włoskiego rodowodu Benelli BN 125 rywalizuje cenowo z takimi modelami jak Romet Z-One R 125 czy Junak RSX 125. Maszyna została wyceniona na 9 200 zł brutto.