Kymco CV3 – nowy trójkołowy skuter na prawo jazdy kategorii B

Rynek trójkołowych skuterów jest specyficzny. Z jednej strony są to droższe modele, a z drugiej mają niewątpliwą zaletą po stronie tego, że mogą nimi jeździć osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Podobnie powinno być z Kymco CV3. Wymogiem tu jest homologacja L5e, co w praktyce oznacza, że 2 koła znajdujące się na jednej osi muszą być w odległości przynajmniej 460 mm od siebie. W przypadku Kymco ten warunek powinien być spełniony, gdyż zawieszenie znajduje się od wewnętrznej strony kół (inaczej niż w Yamasze Niken).