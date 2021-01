Indian odświeża model FTR. Jest sporo małych zmian

Indian FTR powstał jako model nawiązujący do wyścigów flat track i z tego powodu miał nietypowe koła oraz opony. Po zmianach zdecydowano się na porzucenie tego stylu na rzecz lepszego na drogach typowego ogumienia Metzeler Sportec na 17-calowych felgach (co dało efekt w postaci mniejszych kół). Zmieniono też kąt nachylenia główki ramy, który wynosi teraz 25,3 stopnia oraz zmniejszono wyprzedzenie do 99,9 mm. Dzięki temu poprawiono prowadzenie się motocykla.

Dla zwolenników mniej ulicznego stylu scramblerów jest też Indian FTR Rally. Przede wszystkim wyróżniają go szprychowe koła (18 cali z tyłu i 19 cali z przodu) z oponami Pirelli Scorpion Rally STR. Jego silnik został nieco inaczej zestrojony, aby dostosować go do charakteru scramblera. Ma on też funkcję deaktywacji tylnego cylindra. Kierownica tej wersji jest o 50 mm wyższa, a styl uzupełnia analogowy zegar.