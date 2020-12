Indian Chieftain – cena, informacje, dane techniczne

Chieftain to drugi najbardziej turystyczny model Indiana po jeszcze mocniej obudowanym i wyposażonym w rozbudowany fotel pasażera Roadmasterze. Duża owiewka Indiana Chieftain kryje nie tylko zegary, ale też głośniki i ekran systemu multimedialnego Ride Command, który obsługuje Apple CarPlay , co pozwala na korzystanie z aplikacji telefonu na wyświetlaczu motocykla. Model ten jest też standardowo wyposażony w boczne kufry.

Indian Chieftain napędzany jest dwucylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 1890 cm3, którego maksymalny moment obrotowy to 171 Nm przy 3000 obr./min. Taka wartość pozwala na sprawne rozpędzanie tego sporego motocykla, który z płynami waży 373 kg. Za to, aby go zatrzymać, odpowiada układ hamulcowy z dwoma tarczami 300 mm z przodu z czterotłoczkowymi zaciskami i jedną tarczą 300 mm z dwutłoczkowym zaciskiem z tyłu. Dobry zasięg maszynie z tak dużym silnikiem zapewnia zbiornik paliwa o pojemności 20,8 l.