Apple CarPlay i Android Auto w motocyklach. W jakich są modelach?

Duże kolorowe wyświetlacze zastępujące w motocyklach klasyczne zegary dają nowe możliwości. Wzorem tych w samochodach mogą wyświetlać nawigację, ale też połączyć się z telefonami i korzystać z takich rozwiązań jak Apple CarPlay i Android Auto. Google Maps przy kierownicy? Proszę bardzo. Zobacz, w jakich motocyklach jest dostępna ta opcja.

Możliwość korzystania z aplikacji z telefonu na wyświetlaczu systemu multimedialnego w samochodach już stała się standardem. W przypadku motocykli jednak cały czas jest to nisza. Fakt, że na jednośladzie dzwonienie czy słuchanie muzyki ze Spotify nie jest tak popularne, ale już np. nawigacja wyświetlana przy zegarach to rozwiązanie, które doceni wielu motocyklistów.

Apple CarPlay i Android Auto to podobne do siebie rozwiązania, które pozwalają na wyświetlaczu pojazdu prezentować informacje z aplikacji znajdujących się na telefonie. W ten sposób pokładowe systemy zyskują zupełnie nowe możliwości i są stale aktualizowane. Niestety w przypadku motocykli wciąż jest to nisza, ale na szczęście sytuacja zmienia się na lepsze.

Jakie jednoślady mają Apple CarPlay i Android Auto? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że w przypadku motocykli to system Apple wprowadzany jest szybciej, ale androidowy dołącza do tych samych modeli niewiele później.

Honda wprowadziła Apple CarPlay w modelu Gold Wing już w 2018 r. i była pionierem tego rozwiązania w motocyklach. Te same roczniki otrzymały też wsparcie dla Android Auto, ale dopiero po aktualizacji z czerwca 2020 r. Drugim modelem z Apple CarPlay jest Africa Twin, w którym opcja ta pojawiła się w 2020 r. W tym przypadku użytkownicy telefonów z Androidem nie mają jeszcze powodów do świętowania, ale należy się spodziewać, że niedługo się to zmieni.

Drugą marką, która wprowadziła Apple CarPlay kilka miesięcy po Hondzie, jest Harley-Davidson. Amerykańskie maszyny były też pierwszymi oferującymi Android Auto. Oba rozwiązania dostępne są w systemach multimedialnych Boom!, co w praktyce oznacza turystyczne modele Harleya.

Trzecim producentem motocykli, który zdecydował się na umożliwienie korzystania z Apple CarPlay, jest Indian. Od 2020 r. funkcja ta dostępna jest w modelach Chieftain, Roadmaster i Challenger z systemem multimedialnym Ride Command. W przypadku Indiana nie wiadomo, jak wyglądają plany związane z Android Auto.

Nie jest niespodzianką, że Apple CarPlay i Android Auto na razie pojawiają się w motocyklach turystycznych, stworzonych do dalekich wypraw, które w większości posiadają głośniki pozwalające na korzystanie np. ze Spotify czy innych aplikacji muzycznych. Również to właśnie przy dalszych wyprawach bardziej przydaje się możliwość używania nawigacji. Co ważne, systemami tymi można sterować głosowo, np. za pomocą Siri.

Na razie w świecie motocykli jest to nowość, ale wraz z popularyzacją wyświetlaczy zastępujących zegary, można się spodziewać, że Apple CarPlay i Android Auto będą dostępne w coraz większej liczbie jednośladów.