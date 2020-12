Indian Scout – cena, informacje, dane techniczne

Indian Scout w standardowej wersji napędzany jest dwucylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 1133 cm3. Jego maksymalna moc to 95 KM, a maksymalny moment obrotowy wynoszący 97 Nm osiągany jest przy 5600 obr./min. Podobnie jak wszystkie modele Scout, jest on dostępny również w zdławionej wersji, dzięki której można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii A2. Drugą opcją silnikową jest Indian Scout Sixty. Jest to tańszy model, którego jednostka napędowa V2 ma pojemność równego 1000 cm3. Model ten oferuje maksymalną moc 77 KM i maksymalny moment obrotowy 88 Nm osiągany przy 5000 obr./min.