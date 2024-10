Test: Honda CBR650R E-Clutch - automatyzacja dwóch kółek

Skrzynie bezstopniowe i quickshiftery to dziś już norma i nic wyjątkowego. Zaskakujące za to jest podeście Hondy. Choć jest jednym z najpopularniejszych producentów jednośladów (a w Polsce numerem jeden), to ta japońska marka chadza swoimi własnymi ścieżkami i wymyśla też inne rozwiązania. I tak ma w ofercie modele z przekładnią dwusprzęgłową. To już prawdziwy automat, zbliżony do rozwiązań znanych z samochodów. Ma on jednak jedną wadę - dość spore rozmiary. Tak jak w Gold Wingu ma to drugorzędne znaczenie, to już w przypadku modeli z rodziny 1100 ma wpływ na wygodę użytkowania, o czym pisałem przy okazji testów większego Rebela czy NT1100 ze skrzynią DCT.