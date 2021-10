Sprawdzą, czy samochodowa elektronika widzi motocykle. Dziś jest to problem

We współczesnych samochodach radary, lidary czy kamery monitorują drogę wokół pojazdu. Dzięki nim możliwe jest wykrycie ryzyka kolizji i uruchomienie autonomicznego hamowania awaryjnego. Co więcej, dają one pewien poziom autonomii jazdy, który wspomaga kierowcę. Mowa tu np. o adaptacyjnym tempomacie czy systemie utrzymywania na pasie ruchu. Wszystko to ma w założeniu poprawiać bezpieczeństwo. Okazuje się, że jeśli na drodze znajduje się motocykl, to niekoniecznie wszystko działa poprawnie.