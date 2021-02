Kawasaki Ninja H2 SX kolejnym motocyklem z radarem. Największy trend tego roku

Przedni radar jest innowacją, na opracowane której rzuciło się już wielu producentów motocykli. Działa on analogicznie do takiego urządzenia montowanego w samochodach i w przypadku jednośladów pierwszym i na razie głównym jego zastosowaniem jest tempomat adaptacyjny. Dzięki radarowi zna on odległość i prędkość poprzedzającego pojazdu, dzięki czemu sam może zwolnić zachowując bezpieczny odstęp, a w momencie, gdy będzie to możliwe, przyspieszyć do maksymalnej zadanej prędkości. Niedługo opcja ta trafi do odświeżonego modelu Kawasaki Ninja H2 SX, ale motocykl może zyskać coś więcej.