BMW R 1250 RT przechodzi lifting. Nowości w wyposażeniu i technologii

Stylistycznie nie tak łatwo rozpoznać nowe BMW R 1250 RT. Zmienił się przede wszystkim przedni reflektor, jednak oprócz niego lifting jest niewielki i ogranicza się do takich szczegółów jak długość przedniego błotnika. Zmieniony wygląd przednich świateł wiąże się też z nową opcją dodatkową. LED-owe światło może mieć funkcję doświetlania zakrętów podczas jazdy po łuku. Dodatkowo niedługo rozwiązanie to zostanie uzupełnione o możliwość witania i żegnania, ale przede wszystkim opcję "odprowadzania do domu", czyli oświetlania okolicy po zaparkowaniu motocykla.

W standardzie nowego BMW R 1250 RT oferowany jest też dynamiczny tempomat. Wyróżnia się on tym, że w momencie zjazdu ze wzniesienia, jeśli hamowanie silnikiem nie będzie wystarczające do utrzymania zadanej prędkości, to elektronika wspomoże się hamulcami. Za dopłatą natomiast dostępny jest aktywny tempomat, który dzięki radarowi dostosuje prędkość do poprzedzającego pojazdu.