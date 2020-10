Suzuki SV650 i V-Strom 650 będą dostosowane do Euro 5, ale stracą trochę mocy

Długo czekamy na potwierdzenie tego, że dwucylindrowy widlasty silnik pracujący w Suzuki SV650 i V-Strom 650 zostanie dostosowany do normy Euro 5, co pozwoli pozostać tym modelom na rynku. Nadal nie ma oficjalnej informacji, ale włoskie media podają, że takie zmiany w jednostce napędowej będą, tylko odbędą się niewielkim kosztem mocy.

Jak jeden mąż wszyscy producenci motocykli zajmują się w ostatnim czasie modyfikowaniem swoich silników i ich osprzętu tak, aby spełniały normę emisji spalin Euro 5. Trudność tego zadania polega na tym, aby nie robić tego kosztem osiągów. Najczęściej oznacza to, że trzeba dodatkowo poprawić coś więcej, aby zniwelować straty związane z ekologicznymi wymaganiami. W przypadku silnika V2 o pojemności 645 cm3 od Suzuki sytuacja wygląda inaczej.

Cały czas nie dostaliśmy oficjalnego potwierdzenia, że silnik ten zostanie dostosowany do normy Euro 5, ale włoski serwis Moto.it twierdzi, że tak się stanie. Nie będzie to niespodzianka, bo zarówno naked Suzuki SV650, jak i przedstawiciel segmentu adventure, czyli Suzuki V-Strom 650, należą do dość popularnych modeli i Japończycy nie chcą nawet na chwilę wycofywać ich z oferty.

Jak informują Włosi, dostosowanie silników do nowej normy wiązać się będzie z niewielkim spadkiem mocy. W przypadku Suzuki SV650 moc z 76,1 KM ma spaść do 73,4 KM, a w modelu V-Strom 650 strata ta będzie dużo mniejsza – z aktualnych 70,7 KM do 70 KM.

Można to łączyć z powtarzającymi się plotkami, że silnik V2 zostanie zastąpiony rzędowym też o dwóch cylindrach. W sytuacji, gdy do takiej zmiany miałoby dojść niedługo, w Suzuki mogli dojść do wniosku, że mający niedługo zniknąć z oferty silnik należy dostosować do normy Euro 5 jak najmniejszym kosztem. Teraz czekamy na potwierdzenie obu tych informacji – najpierw zmian w jednostce widlastej, a zapewne już w przyszłym roku tego, czy zostanie ona zastąpiona inną konstrukcją w kolejnej generacji SV650 i V-Stroma 650.