Czy Suzuki zastąpi silnik V2 rzędowym? Na to wygląda

W internecie pojawiły się schematy patentowe nowego silnika do motocykli Suzuki. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że jest prawdopodobne, iż zastąpi on widlastą jednostkę znaną z modelu SV650. Byłaby to duża zmiana, ale nie pozbawiona logiki.

Suzuki SV650 (Materiały prasowe, Fot: Suzuki)