Honda pracuje nad autopilotem do motocykli. Sam zmieni pas i zjedzie z autostrady

Autonomiczne motocykle to na razie science-fiction, ale zaawansowane systemy, które same utrzymają prędkość, a nawet skorygują tor jazdy już powstają. Szkice patentowe Hondy ujawniły, że Japończycy pracują nad czymś znacznie większym.

Ostatnio do motocykli trafiają nowoczesne rozwiązania znane już z samochodów. Można tu wskazać chociażby na Apple CarPlay, dynamiczne światła zmieniające kierunek w zakrętach czy aktywny tempomat. Ten ostatni właśnie do oferty wprowadza BMW w modelu R 1250 RT i Ducati w Multistradzie V4. Ma on radary, dzięki którym prędkość dostosowywana jest do poprzedzającego pojazdu i gdy on zwolni, to motocyklista nie musi naciskać hamulca, a gdy droga zrobi się pusta, to sam przyspieszy do zadanej prędkości.

Honda też pracuje nad takim rozwiązaniem, ale idzie krok dalej. I to duży krok, ponieważ tworzy technologię, która ma działać jak Autopilot w Tesli czy podobne systemy w innych samochodów. W ich przypadku możliwość utrzymywania się na pasie ruchu, a nawet zmiana go bez udziału kierowcy to opcja dostępna już nawet w popularnych markach i nie tak drogich modelach. W przypadku motocykli brzmi to jednak dużo bardziej rewolucyjnie.

Jak zatem Honda chce stworzyć swojego autopilota? Dowiedzieliśmy się o tym ze szkiców patentowych. Przy kierownicy ma znaleźć się silniczek, który dzięki łańcuchowi będzie połączony z widelcem zawieszenia. W ten sposób, poruszając zawieszeniem, system będzie mógł sam pochylać motocykl, a co za tym idzie – skręcać.

Jakie mają być możliwości autopilota Hondy? Tego też dowiadujemy ze obrazków patentowych. Oprócz najprostszej funkcji utrzymania pasa ruchu Japończycy chcą, aby ich motocykle potrafiły same zmienić pas – czy to na dłużej, czy po to, żeby wyprzedzić inny pojazd. To jednak nie wszystko. Technologia Hondy ma pozwolić na to, że motocykl samodzielnie pojedzie zjazdem z autostrady. Ma też współpracować z nawigacją GPS i ustawioną w niej trasą.

Taka możliwość sterowania przechyłem motocykla przyda się też w innych sytuacjach. Może korygować tor jazdy przy silnym wietrze czy wspomagać ABS w zakrętach, gdyż działanie tego systemu prostuje motocykl. Co ciekawe, szkic patentowy pokazuje dwie kamery, które z przodu i z tyłu będą "obserwować" kierowcę i dzięki temu autopilot będzie mógł reagować na ruchy ciała motocyklisty.

Kiedy i do jakich motocykli Hondy trafi autopilot? Tego nie wiadomo. Można się spodziewać, że na początek będą to motocykle turystyczne z Gold Wingiem na czele.