Honda Super Cub C125 – cena, informacje, dane techniczne

Honda Super Cub to niewielki motocykl, który produkowany jest od 1958 r. Co ciekawe, Największy wzrost popularności zanotował dopiero w XXI w. i od tego czasu jest niezwykle popularnym modelem szczególnie w Azji. Prostota konstrukcji i legendarna wręcz wytrzymałość, a przy tym niezbyt wygórowana cena na tamtych rynkach, spowodowały, że Super Cub stał się pojazdem, którego wyprodukowano najwięcej w historii.

Honda Super Cub powstaje z silnikami od 50 cm3 do 125 cm3 i właśnie ten największy montowany jest w dostępnej w Polce Hondzie Super Cub C125. Generuje on maksymalną moc 9,6 KM przy 7500 obr./min i maksymalny moment obrotowy 10,4 Nm przy 5000 obr./min . Jest to konstrukcja jednocylindrowa chłodzona powietrze, ale już czterosuwowa. Napęd przekazywany jest za pośrednictwem 4-biegowej skrzyni.

Tym, co wyróżnia Hondę Super Cub C125, jest jej wygląd. Mimo pewnych zmian to cały czas ten styl, co pod koniec lat 50. Zatem w Europie model ten na pewno traktowany jest inaczej. Nie jako tani i wytrzymały wół roboczy, a raczej jako modny jednoślad w stylu retro – choć nie wiadomo, czy można mówić o "retro", skoro Super Cub po prostu od lat wygląda tak samo. Choć jest to po prostu mały motocykl (w tym przypadku z silnikiem 125 cm3 umożliwiającym jazdę z prawem jazdy kategorii B), to pozycja siedząca na nim przypomina bardziej też znaną ze skutera. Z drugiej stronie nie znajdzie się tu bagażnika pod siedziskiem.