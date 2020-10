Nowa Honda MSX125 Grom z nowym napędem i lepszym wyglądem

Honda uczyniła stylistykę modelu MSX125 jeszcze ciekawszą. Nawiązuje ona do takich konstrukcji jak Monkey i ma spodobać się młodszym motocyklistom. Trzeba przyznać, że stosowana przez Japończyków nazwa "funky-bike" pasuje bardzo dobrze do Hondy MSX125 Grom. To właśnie wygląd wyróżnia ten motocykl na tle całej masy często nudnych "125-ek".