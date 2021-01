KTM 1290 Super Adventure S – debiutuje nowy flagowy turystyk

Nowy KTM 1290 Super Adventure S ma zmodyfikowaną konstrukcję, która poprawia ergonomię, komfort i właściwości jezdne tego dużego motocykla. Kierownica została przesunięta o 15 mm do tyłu, wahacz został wydłużony, a siedzenie znajduje się teraz niżej dzięki zmianom w ramie pomocniczej. Samo siedzisko jest wygodniejsze i regulowane w zakresie 20 mm. Inżynierom udało się obniżyć środek ciężkości, co wpłynęło na prowadzenie motocykla. Masa własna to 220 kg.